Integrantes de uma torcida organizada do Cruzeiro que fizeram uma emboscada para torcedores atleticanos foram detidos em flagrante por agressão e por depredar um ônibus. De acordo com a Polícia Militar, foram 28 presos e três adolescentes apreendidos.

A armadilha aconteceu na rua Timbiras, no bairro Barro Preto, região Centro-Sul de Belo Horizonte, por volta das 20 horas de quinta-feira (27). De acordo com a Polícia Militar, os cruzeirenses atacaram os rivais que seguiam para assistir o confronto entre Atlético e Colón, pela semifinal da Sul-Americana - o time mineiro foi eliminado da competição.

Para brigar com os atleticanos, os integrantes da organizada usaram pedaços de paus, barras de ferros, pedras e foguetes. Um torcedor que estava no coletivo sofreu ferimentos na orelha e pode ter tido o tímpano perfurado. De acordo com a PM, ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

Ainda de acordo com a corporação, o ônibus atacado - que faz a linha 5250 (Betânia/Estação Pampulha) - teve todos os vidros quebrados e a porta danificada. Todos os detidos foram levados para o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA-BH) e, segundo a Polícia Civil, continuam no local, na manhã desta sexta-feira (27), prestando esclarecimentos.

Com os suspeitos, foram apreendidos 18 bastões de madeira, duas barras de ferra, nove fogos de artifício, duas caixas fechadas com seis foguetes cada uma, além de uma bucha de maconha, dois papelotes de cocaína e quatro celulares. Em um dos aparelhos, a PM encontrou mensagens confirmando que o ataque havia sido planejado.

Armadilha

De acordo com a PM, agentes da corporação faziam patrulhamento no Barro Preto quando foram informados de que integrantes da Máfia Azul estavam armados e ateado pedras e pedaços de madeira em um ônibus que estava repleto de atleticanos. Viaturas foram deslocadas para o local e, com a aproximação dos militares, os suspeitos fugiram.

A corporação pediu reforço e abordou os suspeitos em frente à sede da organizada, que também fica no Barro Preto. Um dos cruzeirenses estava com as mãos machucadas - segundo a polícia por esmurrar o ônibus -, e teve que ser socorrido até um hospital da região.

Os suspeitos não confessaram os crimes, mas foram detidos em flagrante e conduzidos até a CIA-BH, onde a ocorrência ainda está sendo registrada.

