Após mais de um ano de pandemia, com o útimo Natal sendo marcado por eventos virtuais, o retorno presencial do Papai Noel chamou a atenção das famílias, que movimentaram a tarde de segunda-feira (15) no Boulevard Shopping, região Leste de Belo Horizonte. Pais e crianças, a maior parte delas sem máscara, não conseguiram conter a ansiedade e a alegria em rever o "Bom Velhinho".

Hebert Vidal, de 74 anos, foi o personagem principal do evento. O aposentado é quem dá vida ao bondoso e carismático personagem do Natal. Há dez anos nesta função, ele conta que ficou muito triste por não ter celebrado a data em 2020 e não esconde a empolgação e a ansiedade para reencontrar as crianças. “Vai ser muito bom, vai ser um prazer”, declarou.

E ele foi ovacionado ao entrar na área do shopping destinada ao Natal. Adultos e crianças se aglomeravam para tentar ver e tirar uma foto de Noel. Heitor, de 4 anos, foi a primeira criança a tirar foto com o personagem. Mas nada de abraçar ou sentar no colo do "Bom Velhinho" para fazer a foto, como tradicionalmente acontecia antes da pandemia.

Separados por uma guirlanda, o menino ficou distante do Papai Noel, o que não impediu a emoção e a magia do reencontro. Os pais da criança, Bruno Alves e Saschi Alves, contam que ele estava ansioso, mas achou o máximo e que “foi emocionante”. A família mora em Santo Antônio do Monte, região Oeste de Minas, mas tem o costume de vir todos os anos à capital para ver o Papai Noel e levar a tradicional foto de lembrança.



Heitor foi a primeira criança a tirar foto com o Papai Noel no shopping Boulevard Heitor foi a primeira criança a tirar foto com o Papai Noel no shopping Boulevard

Primeiro encontro

O primeiro Natal sem muitas restrições é também a primeira oportunidade para os pequenos que não puderam celebrar a data em 2020. A dona de casa Vanessa Pereira levou as duas filhas, de 3 e 2 anos, para o passeio. Ela conta que uma delas, a Valentina, ainda não conhece o personagem. “É a primeira vez que a Valentina vai ver o Papai Noel, quero ver como vai ser a reação dela”, contou.

A administradora Nilse Jardim, de 41 anos, levou os três filhos: Ana Cecília, Vitória e Felipe de 6,7 e 11 anos, respectivamente. Ela conta que eles estão animados e empolgados com a volta do Papai Noel. “Eles fizeram as cartinhas e queriam trazer, mas como está muito cheio, vamos entregar nos Correios”, disse.

A animação também tomou contada psicóloga Cibele Costa, de 42 anos, e do filho Gustavo, de 9. Ela conta que tem o costume de ver as decorações de Natal todos os anos, e que a expectativa para este ano é grande. “Nós estamos super animados, super ansiosos, essa é uma época linda que todo mundo fica bem, é uma época que a gente curte muito”, declarou.



Onde ver a decoração e tirar foto com o Papai Noel em Belo Horizonte:

Shopping Boulevard

De segunda a sábado, das 10h às 22h

Domingo, das 12h às 20h

Shopping Del Rey

De segunda a sábado, das 10h às 22h

Domingo, das 12h às 20h

Shopping Cidade

De segunda a sábado, das 10h às 22h

Aos domingos e feriados, das 12h às 20h

Shopping Estação BH

De segunda a sábado, das 10h às 22h

Aos domingos e feriados, das 12h às 20h



Leia também:

Produtos tradicionais da ceia de Natal variam em até 61% no Mercado Central de Belo Horizonte

Enem 2021 terá medidas de segurança contra a Covid-19