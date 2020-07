Com alguns setores econômicos fechados há mais de 120 dias, empresários de Belo Horizonte realizam, na tarde desta quarta-feira (22), uma manifestação na Praça da Liberdade, região Centro-Sul da capital. Participam do ato comerciantes dos segmentos de shoppings centers, lojas, salões de beleza, academias, bares e restaurantes, dentre outros.

As entidades elaboraram um plano para reabertura da cidade. O documento foi elaborado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-BH) e Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), em conjunto com outras dez entidades representativas.

Presidente da CDL-BH, Marcelo de Sousa e Silva afirma que a ideia é permitir o funcionamento dos estabelecimentos com horários diferenciados. “Empresas que existem há 60, 70 anos estão fechando suas portas e demitindo. A gente sabe que a recuperação será muito difícil, já está na hora (de reabrir) com muito cuidado e responsabilidade, seguindo todos os protocolos tratados”, disse.

O representante afirma que não concorda com a proposta de abrir algumas atividades comerciais em determinados dias e fechá-las em outros para autorizar o funcionamento de outros segmentos, conforme o que foi apresentado nesta terça-feira (21) em reunião entre a prefeitura e o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de BH e Região Metropolitana (Sindihorb). “Não há conjunção de esforços. Precisamos de equilíbrio, com horários diferenciados, com protocolos rígidos, e fazendo campanhas de conscientização com a população”, destacou Marcelo de Sousa.

O plano será entregue ao líder do governo na Câmara Municipal, vereador Léo Burguês.

Manifestação de Comerciantes na Praça da Liberdade

