Foi publicado nesta terça-feira (15), no Diário Oficial do Município (DOM), o nome da empresa contratada para fazer o plano de demolição de parte do Iate Tênis Clube (ITC), na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte.

De acordo com a prefeitura, a América Latina Engenharia Eireli também ficará responsável por cuidar do projeto de paisagismo da área pública remanescente. O contrato tem valor de R$ 118 mil e duração de 180 dias, contados a partir da assinatura do termo, feita em 7 de dezembro. A companhia terá dois meses para concluir o serviço que, segundo a PBH, deve ser iniciado em janeiro de 2021.

Em 2019, a Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte (PGM) acionou à Justiça pela demolição do anexo. O pedido foi feito após recomendação da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco), que concedeu à cidade o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pelo conjunto arquitetônico da Pampulha.

Conforme a organização internacional, o anexo foi criado pelo clube em área pública e prejudica a composição arquitetônica, principalmente em relação à Igrejinha da Pampulha.

Procurada pela reportagem do Hoje em Dia para comentar o assunto, a administração do Iate Tênis Clube não respondeu o contato até a publicação da matéria.

