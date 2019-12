Bombeiros localizaram o corpo do motorista por aplicativo que dirigia o carro que foi arrastado pela enxurrada durante uma forte chuva em Sete Lagoas, na região Central de Minas, na noite de segunda-feira (2). A vítima foi localizada na manhã desta terça (3) a 300 metros do local onde foi localizado o veículo, que foi arrastado pela água até um córrego.

A perícia confirmou que o corpo encontrado é do motorista Wagner Venâncio dos Santos, 36 anos. Dez bombeiros continuam as buscas na região por uma mulher de 60 anos que era passageira do GM Ônix.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro trafegava pela avenida Prefeito Alberto Moura, no bairro Nova Cidade, por volta das 18h30, quando o motorista foi surpreendido pela força da água. A enxurrada foi tão forte que arrastou o veículo por mais de um quilômetro, até o bairro Luxemburgo. As buscas tiveram início por volta das 22h e se arrastaram por toda madrugada de terça.

Este foi o segundo grande temporal registrado em Sete Lagoas nesta Primavera. No dia 6 de novembro, uma chuva intensa, com granizo, chegou a estragar o teto da rodoviária da cidade.

Leia mais:

Após enchentes, Prefeitura de Tarumirim decreta situação de emergência