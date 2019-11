A última vez que o economista Matheus Mendonça, de 33 anos, fez vestibular foi em 2003. Na época, ingressou na Universidade Federal de Viçosa (UFV), na Zona da Mata, onde se formou anos depois. Neste domingo (3), entretanto, mais de 15 anos depois, ele decidiu tentar o Enem 2019 para seguir um caminho, digamos, um pouco diferente: as artes.

“Nunca tinha feito esse exame, nesses moldes atuais. Percebi que é uma prova com muitos texto, que possibilitam um bom entendimento das questões”, explicou Matheus. Ele fez o teste na PUC Minas, no Coração Eucarístico, Nordeste de BH.



As expectativas, porém, são boas. “Quero entrar na Escola Guignard, escola de artes da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Um hobby, mesmo”, garantiu. No entanto, agora os esforços estão voltados para a próxima semana. “Vai ser mais dura. Sei que existe ligação covalente, mas não faço ideia mais do assunto”, brincou.

Os testes deste ano poderão, também, garantir a entrada da Luisa Borges, de 24 anos, – que considerou o exame “tranquilo”, com uma redação “inesperada”, mas “importante” – no ensino superior. “Tenho muita vontade de ser educadora física”, garantiu a moça. “É um sonho!”.