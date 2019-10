Preocupação extra para os candidatos do Enem 2019 que farão provas em Belo Horizonte, o segundo dia de provas do exame cairá em um domingo, dia 10 de novembro, também data do maior clássico do Estado: Cruzeiro x Atlético.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que os dois times mineiros vão se enfrentar no Estádio Mineirão, na região da Pampulha, no segundo domingo do mês. A partida, que tem a Raposa como mandante, será às 16 horas e válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar dos dois grandes eventos no mesmo dia, a BHTrans garante que está preparada para atender tanto os candidatos do Enem quanto os torcedores dos dois clubes, mesmo se a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - que fica nos arredores do Gigante da Pampulha - for uma das sedes de provas.

Segurança

A BHTrans informou que irá divulgar, nas próximas semanas, o esquema especial - com fechamentos de ruas e quadro de horário dos ônibus - para atender aos candidatos do Enem e aos torcedores cruzeirenses e atleticanos.

A Policia Militar foi procurada pela reportagem para comentar sobre o esquema de segurança que adotará no dia 10 de novembro, mas ainda não se posicionou.

Locais de prova

Procurada, a UFMG não informou se, neste ano, cederá salas para aplicação do Enem. Conforme a instituição, toda a responsabilidade pelo exame é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep) e somente o órgão está autorizado a comentar sobre o caso.

O Inep, por sua vez, informou que por segurança ainda não serão informados os locais das provas. Os endereços só serão conhecidos no próximo dia 16. Os portões serão abertos ao meio-dia e as provas serão aplicadas às 13h30.

Enem

O Enem será aplicado em dois domingos, nos dias 3 e 10 de novembro. Neste ano, mais de 5 milhões de pessoas fizeram inscrição para o Enem. As provas serão aplicadas em 1.727 municípios brasileiros. Em Minas, o Inep recebeu quase 535 mil inscrições.

Pelo cronograma do Inep, o gabarito das quatro avaliações (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias) será divulgado no dia 13 de novembro.

Quem já tem o diploma ou vai concluir o ensino médio em 2019 pode usar as notas da avaliação para participar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas em faculdades particulares.

Também é possível concorrer a bolsas de estudo pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e até mesmo serem beneficiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Provas mais objetivas

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, já sinalizou que haverá mudanças nos conteúdos das provas do Enem 2019. As questões, por determinação do governo federal, serão mais objetivas, com a intenção de "selecionar os melhores alunos para ocupar as vagas no ensino superior".

"Não vai cair ideologia, a gente quer saber de conhecimento científico, técnico, de capacidade de leitura, de fazer contas, de conhecimentos objetivos”, afirmou. "A nossa preocupação é mérito, só”, completou.

Para isso, o MEC criou um grupo responsável por "identificar abordagens controversas com teor ofensivo a segmentos e grupos sociais, símbolos, tradições e costumes nacionais" e, com base nessa análise, recomendar que tais itens não fossem usados na montagem do Enem 2019.

Não pode faltar

Para o dia da prova, é necessário levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente, a única permitida. O Inep recomenda também que o participante imprima o Cartão de Confirmação da Inscrição e a Declaração de Comparecimento (caso precise de comprovante) e leve os dois para a sala do exame.

*Com Agência Brasil.

Leia mais:

Malotes com provas do Enem já estão a caminho dos locais de aplicação

Local da prova do Enem será conhecido no dia 16

A um mês do Enem: confira vídeo com exercícios de respiração para controlar a ansiedade