O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 poderá ser aplicado somente no ano que vem. Falta "de tempo e de orçamento" devem empurrar a prova para janeiro ou fevereiro. O novo adiamento, a exemplo do que ocorreu em 2020, pode prejudicar a preparação de estudantes e o planejamento das instituições.

A informação é do jornal O Globo. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas Ribeiro, teria confirmado a suspensão a membros do Conselho Nacional de Educação (CNE), em reunião na manhã desta quinta-feira (13).

A não realização da prova neste ano ganhou força após o Inep publicar, na terça-feira (11), uma portaria no Diário Oficial da União. Lá, constam metas para 2021 sem citar como será e quando será a aplicação do Enem.

Se a definição for confirmada, será o segundo ano seguido em que a prova é realizada com atraso. O teste de 2020 foi aplicado somente em janeiro deste ano.

O Hoje em Dia entrou em contato com o Inep, responsável pelo Enem, com o Ministério da Educação e com o CNE, e aguarda posicionamentos. Por telefone, o Ministério da Educação informou apenas que a demanda "está em análise".

Leia mais:

Justiça derruba liminar que permitia abertura do comércio de BH aos domingos

Dia do Chef de Cozinha: mestres da Faculdade Promove ensinam a fazer um delicioso molho à bolonhesa

Trabalhadores de hospitais universitários federais, entre eles o HC da UFMG, entram em greve