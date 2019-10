O segundo domingo de novembro será atípico e bastante movimentado em Belo Horizonte. Além da aplicação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que neste ano ocorrerá nos dias 3 e 10 do mês que vem, a cidade também receberá o maior clássico do Estado: Cruzeiro x Atlético.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta semana, que os dois times mineiros vão se enfrentar no Estádio Mineirão, na região da Pampulha, no dia 10 de novembro. A partida, que tem a Raposa como mandante, será as 16 horas e válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar dos dois grandes eventos no mesmo dia, a BHTrans garante que está preparada para atender tanto os candidatos do Enem quanto os torcedores dos dois clubes. A empresa responsável por gerenciar o tráfego em BH explicou que já tem experiência em administrar grandes acontecimentos simultaneamente e citou, como exemplo, a Copa do Mundo e os concursos da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

Mesmo se a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - que fica nos arredores do Gigante da Pampulha - for sede do Enem, a BHTrans não vê problemas para o público.

Segurança

A BHTrans informou que irá divulgar, nas próximas semanas, o esquema especial - com fechamentos de ruas e quadro de horário dos ônibus - para atender os candidatos do Enem e os torcedores de Cruzeiro e Atlético.

A Policia Militar foi procurada pela reportagem para comentar sobre o esquema de segurança que adotará no dia 10 de novembro, mas ainda não se posicionou.

Locais de prova

A UFMG não informou se, neste ano, será utilizada como local de aplicação do Enem. Conforme a instituição, toda a responsabilidade pelo exame é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep) e somente o órgão está autorizado a comentar sobre o caso.

O Inep, por sua vez, disse que, por segurança, ainda não serão informados os locais das provas. Os endereços só serão conhecidos no próximo dia 16. Os horários das provas também não foram revelados, mas, nos últimos anos, os testes começaram às 13h30.