O corpo da pequena Ieda Izabel Manoel Peres, de 5 anos, que morreu após ser esfaqueada na quarta-feira (30), em frente à escola que estudava, em Betim, na Grande BH, foi enterrada na manhã desta quinta-feira, (31) em um cemitério da cidade.

Dezenas de familiares, amigos e pais de coleguinhas da menina acompanharam a cerimônia, fizeram orações e seguiram em cortejo pelo cemitério. Durante o enterro, os familiares gritaram por justiça.





Muito emocionados, os pais e a cuidadora da criança, que estava com a menina no momento da agressão, foram amparados por familiares.

O caso

Por volta das 6h30 desta quarta-feira, Ieda Isabella Manoel Peres, de 5 anos, foi esfaqueada na porta de uma escola no bairro Vila Cristina, quando era levada por uma babá, junto do irmão, de 8 anos, para a aula.

A cuidadora estava de mãos dadas com as crianças e foi tomada de surpresa quando a menina caiu no chão com os golpes de faca. Ela se feriu tentando ajudar o menino, mas salvou o garoto, que correu.

O delegado Otávio de Carvalho, da Delegacia de Homicídios de Betim, contou que, em depoimento, o rapaz preso pelo crime disse que havia matado a menina a mando de vozes de sua cabeça, de um "patrão". Apesar de a família ter apresentado receitas de remédios controlados e o jovem ter se mostrado confuso durante o depoimento, o investigador disse que a Polícia Civil representou pela prisão em flagrante.

Um ponto que ainda deve ser esclarecido em exames toxicológicos é se, antes do crime, o suspeito havia se drogado ou não. Aos policiais, ele disse que havia usado grande quantidade de crack, mas um irmão dele relatou a vizinhos que havia dado a medicação psicológica que havia sido prescrita. "A família diz que ele não usou, que inclusive ele nem tem dinheiro para usar a droga, que está desempregado", completa o delegado.



