O corpo da pequena Ieda Isabella Manoel Peres, de 5 anos, menina que foi assassinada a facadas por um homem, na manhã dessa quarta-feira (30), em frente a uma escola, em Betim, na Grande BH, foi velado durante toda a madrugada desta quinta-feira (31) e foi enterrado por volta das 10h, na mesma cidade.

Nesta manhã, a porta do Centro Infantil Municipal Silvina Júlia de Carvalho, no bairro Vila Cristina, amanheceu fechada. A Prefeitura de Betim suspendeu as aulas no local como forma de luto nesta quinta e sexta-feiras. Pais de coleguinhas da menina, além de vizinhos e funcionários se encontraram no local nesta manhã e seguiram em um ônibus até o Cemitério Parque Jardim das Cachoeiras, também em Betim, localizado a 13 km de onde ocorreu o crime bárbaro.

A escola onde Ieda estudava foi ponto de encontro para famílias e funcionários seguirem para o cemitério

O enterro, acompanhado por dezenas de pessoas, foi marcado por emoção e gritos com pedido de justiça ao caso.

Assassinato em frente à escola

Ieda, de apenas cinco anos de idade, foi esfaqueada na porta do Centro Infantil Municipal que estudava, no bairro Vila Cristina, em Betim, juntamente com o irmão, de oito anos. Ela e o menino estavam de mãos dadas com a cuidadora.

Tudo foi muito rápido. De acordo com testemunhas, a babá se assustou ao perceber que a pequena Ieda caiu no chão após os golpes de faca. O foco do agressor estava na menina. O garoto conseguiu fugir e a cuidadora ficou ferida após tentar ajudá-los.

Prisão do agressor

Segundo o delegado Otávio de Carvalho, da Delegacia de Homicídios de Betim, o agressor, um jovem de 25 anos, disse em depoimento que matou a menina em obediência a vozes do "patrão", que estavam em sua cabeça.

A família do agressor apresentou receitas de remédios para doença mental, mas o investigador informou que a Polícia Civil representou pela prisão em flagrante.

Cartaz mostra que as aulas na escola infantil só serão retomadas na segunda-feira

