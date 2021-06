Um polo de vacinação contra Covid-19 começou a funcionar na Escola de Enfermagem a Universidade Federal de Minas Gerais (UGMG), nesta segunda-feira (28), em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte.

A imunização seguirá o cronograma da capital e ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na avenida Professor Alfredo Balena, 190, 1º andar, no bairro Santa Efigênia.

Para se vacinar, a pessoa não pode ter recebido vacina - contra a Covid-19 ou outras doenças - nos últimos 14 dias. Além de não ter contraído a doença com início de sintomas nos últimos 30 dias.

O polo de vacinação da Escola de Enfermagem é o segundo montado pela UFMG. Desde março, o campus Pampulha abriga um posto em regime de drive thru, em que as pessoas são imunizadas dentro dos automóveis. O posto está instalado no prédio da Unidade Administrativa 2, com entrada pela portaria da avenida Antônio Abrahão Caram.

A coordenadora do projeto de extensão, professora Sheila Aparecida Ferreira Lachtim, enfatiza que o objetivo principal é executar atividades referentes à imunização contra Covid-19, tais como conferir a situação vacinal dos indivíduos, indicar a necessidade de atualização de outros imunobiológicos e fornecer orientações sobre os possíveis eventos adversos pós-vacinação. “Esperamos proporcionar aos estudantes um momento rico de aprendizado.”