A partir desta quarta-feira (24) os alunos da Escola Estadual Henrique Sapori, no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, voltarão a ter aulas virtuais. A medida foi tomada após a instituição apresentar um surto de Covid-19. O anúncio foi feito nesta terça-feira (23), por meio de um comunicado enviado aos pais e responsáveis pelos estudantes.

No aviso, a direção da escola informa que as aulas presenciais serão retomadas no início de dezembro, na quarta-feira (8). Procurada pela reportagem, a instituição diz que não está autorizada a falar sobre o assunto.

A Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação de Ribeirão das Neves afirmam que não tiveram conhecimento do surto e nem do comunicado enviado pela escola.

A reportagem tentou entrar em contato com a Superintendência Regional de Ensino Metropolitana C, da Secretaria de Estado da Educação, mas até o momento do fechamento desta matéria não obteve resposta.

Comunicado enviado aos pais informa suspensão temporária das aulas presenciais

Leia também

Belo Horizonte ultrapassa marca de 7 mil mortes por Covid-19

Incerteza sobre circulação de ônibus em BH se mantém após suspensão da greve nesta terça