O retorno dos ônibus às ruas da capital segue como uma incógnita para os usuários do transporte público, em especial aqueles que saíram de casa para trabalhar sem a certeza de como voltariam para casa. Em audiência na tarde desta terça-feira (23), foi anunciada a suspensão da greve dos motoristas de ônibus de Belo Horizonte até a sexta-feira (26). É quando o Sindicato das Empresas de Transporte Público de Belo Horizonte (Setra-BH) deverá apresentar uma proposta para os rodoviários.

O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Belo Horizonte e Região (STTRBH) informou que já está comunicando os motoristas sobre a suspensão da greve e a necessidade do retorno imediato às atividades para normalização do serviço na capital. No fim da tarde, a direção da entidade se reuniu com lideranças regionais da categoria para informar sobre as tratativas da negociação.

Durante a audiência, o STTRBH solicitou ajuda ao Sindicato das empresas de transporte de passageiros para comunicar às concessionárias e às garagens a determinação do retorno imediato ao trabalho.

Oo SetraBH confirmou que as empresas estão sendo avisadas desde o fim da audiência sobre a volta ao serviço, com ampliação no número de viagens para normalizar o quadro ainda hoje. No entanto, pelo pouco tempo hábil para a mobilização, o sindicato patronal entende que a normalização total deve ocorrer mesmo na quarta-feira (24).

Em última atualização às 16h39, a BHTrans informou que a circulação do transporte coletivo na capital ainda era baixa, apenas 36% entre as 15h e as 16h. O intervalo, no entanto, compreende o momento em que a decisão de suspender a greve foi tomada.

⚠️Situação da operação do transporte coletivo (paralisação dos operadores)

% de viagens realizadas em relação às programadas

FAIXA 15h às 16h

Estações

Barreiro:0%

Diamante:13%

José Cândido:50%

Pampulha:11%

São Gabriel:52%

São José:44%

Venda Nova:0%

Vilarinho:4%

Demais Linhas:50% — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) November 23, 2021

Equipes de campo da BHTrans seguem monitorando as estações e mais dados serão divulgados ao longo da noite. Por volta das 19h, a empresa informou que o trânsito era intenso nas avenidas Cristiano Machado e Antônio Carlos.

Cumprimento de liminar

Na última sexta-feira (18), o desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto, 1º Vice-Presidente do TRT da 3ª Região, expediu uma liminar que determinava que, ao menos, 60% da frota estivesse em circulação na capital.

A greve começou na segunda-feira (22) e seguiu até metade da tarde desta terça (23) e em nenhum momento o percentual de veículos rodando chegou ao determinado. O não cumprimento da decisão acarretaria em multa de R$ 50 mil por dia de desobediência, mas, segundo o TRT, nenhuma punição foi aplicada.

