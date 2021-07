As inscrições para as atividadesda Escola Livre de Artes Arena da Cultura, em Belo Horizonte, no segundo semestre estão abertas. O projeto oferecerá cerca de 2 mil vagas nas áreas de artes visuais, audiovisual, bastidores das artes, circo, dança, design popular, gestão e produção cultural, música, patrimônio cultural e teatro, além de formações voltadas ao público infantil. Com exceção aos cursos infantis, a idade mínima para participar é de 14 anos.

Os cursos são gratuitos e os interessados podem se inscrever até dois dias úteis antes da aula inaugural. As modalidades e datas do público geral e infantil estão disponíveis no site da Prefeitura de Belo Horizonte. A proposta de formação artística Escola Expandia iniciou ano passado e, nesta edição, continuará no modelo digital.

As ações incluem rodas de conversa, workshops, oficinas, laboratórios de pesquisa, micro cursos e estudos complementares. As vagas são limitadas e, caso o número de inscritos exceda à quantidade disponível, será feita uma seleção pautada na assiduidade, pontualidade, presença qualificada e contribuição nos primeiros encontros.

As aulas acontecerão através da plataforma de Educação Aberta a Distância – EAD, desenvolvida pela PBH.

Para o segundo semestre, também está sendo planejada a retomada de encontros presenciais, ao ar livre, e seguido os protocolos de segurança do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de BH. Nessa fase, pretende-se ofertar atividades articuladas ao que foi ministrado nas aulas virtuais.

Bárbara Bof, diretora de Promoção dos Direitos Culturais da Fundação Municipal de Cultura (FMC), ressalta que “a Escola Livre de Artes Arena da Cultura segue buscando expandir possibilidades de troca de saberes e conhecimentos, dando continuidade às atividades da Escola Expandida, com atividades virtuais em distintos percursos formativos e uma ampla oferta de atividades que passam pelas diversas linguagens artísticas”.

Além dos cursos, a FMC também está elaborando uma nova frente de trabalho, com atividades construídas a partir do contexto das nove regionais de BH, compondo com a programação nos Centros Culturais.

Para se inscrever, acesse o site da PBH.

Leia mais:

Foco nos concursos: Banco do Brasil, PM e outras instituições oferecem 1.800 vagas só em Minas

Treino em açude e academia em casa: as histórias por trás da medalha de Scheffer, atleta do Minas

Inscrições para o Fies do segundo semestre começam nesta terça-feira