Neste domingo (21), estudantes de todo o Brasil participarão do primeiro dia do Enem. Além de se preparar para a redação e as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias, é preciso ter cuidado com aspectos importantes como a alimentação. Comer de forma adequada ajuda a garantir a concentração e o bem-estar durante o exame. Veja vídeo com dicas no fim da matéria.

A nutricionista e coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Kennedy, Natália de Carvalho Teixeira, alerta que o preparo para o Enem começa antes do dia da prova.

“Nos dias que antecedem a prova é importante que você faça refeições mais leves, evite o excesso de gordura, sal e açúcar. Esses excessos podem fazer com que você não tenha uma boa noite de sono, além de comprometer o funcionamento do seu intestino e isso pode prejudicar muito a sua concentração no dia da prova”, orienta.

No domingo, a nutricionista recomenda já começar o dia com um café da manhã reforçado, mas sem exageros. Tanto no café como no almoço, Natália pede atenção para alimentos muito salgados, doces ou gordurosos, que podem aumentar a sede e provocar a necessidade de ir ao banheiro repetidamente durante o exame. Estar bem hidratado, no entanto, é fundamental para um bom desempenho.

“A prova é muito longa e desgastante, então é recomendado que você leve algum lanche. Mas atenção: a gente não pode levar alimentos que podem estragar durante a prova como sanduíches com molho, com maionese. É importante que você leve lanches mais leves, como frutas”, afirma a especialista.

Natália recomenda atenção para a composição dos alimentos levados ao Enem. Salgadinhos com muito sal ou barrinhas de cereal com muito açúcar, por exemplo, podem ser um problema por induzir a sede de forma exagerada.

“O chocolate vai te ajudar a ficar alerta, mais concentrado, mas é importante dar preferência aos chocolates menos doces, o branco é muito doce”, conclui a nutricionista, tratando sobre um alimento muito escolhido por quem vai prestar o Enem.

