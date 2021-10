O concurso para a Polícia Penal de Minas está com inscrições abertas para preenchimento de 2.420 vagas no Estado. De acordo com o edital, serão 1.944 para homens e 479 mulheres. O salário é de R$ 4.631,25, para jornada de trabalho de 40 horas semanais.



As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Selecon, até 21 de novembro. A taxa de inscrição é R$ 49,16 e será efetivada somente após o pagamento (através de Documento de Arrecadação Estadual - DAE). As vagas são para pessoas com ensino médio completo ou curso profissionalizante de ensino médio.



Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG) orienta leitura atenciosa do edital. As inscrições são para os cargos de Agente de Segurança Penitenciário/Policial Penal.



A secretaria ressalta que o concurso é estadual, portanto, o candidato classificado pode ser nomeado para qualquer uma das unidades prisionais do Estado. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública.

Mais informações estão no portal da Sejusp-MG.



