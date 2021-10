A estação de metrô do Horto, na região Leste de Belo Horizonte, terá funcionamento especial na próxima quinta-feira (28). A medida publicada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) tem o objetivo de atender o público do jogo entre Cruzeiro e Remo, que acontece na Arena Independência, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A partida está marcada para às 21h30, no horário de Brasília. De acordo com a CBTU, a estação do Horto ficará aberta excepcionalmente até à 0h10 de sexta (29), incluindo o funcionamento da bilheteria. Todas as outras estações do sistema de metrô vão funcionar após às 23h apenas para desembarque de passageiros.

Para quem já possui cartão ou bilhete do metrô, as estações ficam abertas normalmente das 5h15 às 23h. As bilheterias, por sua vez, funcionam das 5h40 às 23h. A CBTU alerta ainda que, para evitar filas e aglomerações na volta do jogo, é recomendável que os torcedores já cheguem à estação com o bilhete em mãos.

A Companhia ainda ressalta que o uso de máscaras segue obrigatório em todas as estações e nas dependências do metrô, conforme decreto municipal. Pessoas sem o item de proteção poderão ser impedidas de acessar o local.

