Para suprir a falta de profissionais de saúde, situação considerada a maior dificuldade do Estado no combate à Covid-19, o Governo de Minas anunciou nesta quarta-feira (15) a criação de novas vagas de trabalho para o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), o novo edital é de contratação emergencial para preenchimento de vagas temporárias. As inscrições podem ser feitas neste link e terminam às 17h deste domingo (19).

Há 20 vagas para médicos, com salário entre R$ 3,5 mil e R$ 9 mil, de acordo com a carga horária e outros requisitos citados no edital.

Além delas, há oportunidades para fonoaudiólogo (40 horas semanais, R$ 3.464,43), terapeuta ocupacional (30 horas, R$ 2.645,82), técnico de Enfermagem (40 horas, R$ 1.755,96) e técnico de Patologia (40 horas, R$ 1.700,03).

Nonagenário

Localizado no Centro de Patos de Minas, a 400 quilômetros de Belo Horizonte, o Hospital Regional Antônio Dias foi inaugurado em julho de 1930, completando 90 anos neste mês.

De acordo com a Fhemig, no passado, a instituição tinha caráter assistencial, servia de clausura para as freiras que atendiam crianças órfãs, pessoas carentes, e vários outros excluídos sociais.

Ao longo dos anos, o hospital passou por reformas físicas e assistenciais e, atualmente, é referência regional em atendimento de urgência e emergência em pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, toxicologia, neurologia, neurocirurgia, ginecologia e obstetrícia, para uma população de mais 700 mil habitantes, distribuída pelos 33 municípios da Região Ampliada Noroeste.