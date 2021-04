O governo de Minas vai manter a decisão de avançar a macrorregião de Saúde Triângulo do Sul e as microrregiões de São Gotardo, Montes Claros/Bocaiúva/Francisco Sá/Coração de Jesus e Taiobeiras para a Onda Vermelha do Minas Consciente a partir de segunda-feira (12). A decisão foi tomada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nessa sexta-feira (9), após avaliação de que os indicadores da Covid-19 apresentaram melhora nas localidades.

A secretaria também aprovou o avanço de outras quatro microrregiões: João Pinheiro, Unaí, São Sebastião do Paraíso e Guaxupé. Elas também poderão avançar para a fase vermelha na próxima segunda. As demais regiões devem seguir, até o dia 18, as medidas decretadas na semana passada.

Na última quarta-feira (7), o Comitê Extraordinário Covid-19 indicou o avanço da macrorregião Triângulo do Sul e de três microrregiões, mas a SES monitorou a situação para garantir que o cenário positivo se manteria favorável, possibilitando a abertura segura de outras atividades nos municípios.

Onda vermelha

A Onda Vermelha permite o funcionamento de todas as atividades, desde que cumpram algumas regras, como distanciamento e limitação máxima de pessoas nos estabelecimentos. Devido à melhora da incidência da doença e menor pressão por leitos, a macrorregião Triângulo do Norte e a microrregião de Patos de Minas avançaram para essa fase na última semana, conforme decisão do comitê. Todas as outras regionais do Estado seguem na Onda Roxa.

Orientação para cada onda do Minas Consciente

*Com informações de Agência Minas

Leia mais:

Pandemia da Covid-19 dispara demanda por seguro de vida

Postos de vacinação e drive-thru funcionam neste sábado em BH, mas só para a 2ª dose dos idosos