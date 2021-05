Mais de 309 mil unidades da CoronaVac serão distribuídas pelo governo de Minas até esta segunda-feira (17) para que a imunização contra a Covid-19 seja completada em quem já recebeu a primeira aplicação da proteção. Na quinta (13) e sexta-feira (14), o Ministério da Saúde enviou ao Estado a 19ª remessa, com outras 422.750 doses da AstraZeneca.

Nove Unidades Regionais de Saúde já receberam os quantitativos de vacinas de acordo com as estimativas populacionais: Barbacena, Belo Horizonte, Diamantina, Divinópolis, Itabira, Juiz de Fora, Ponte Nova, São João del Rei e Sete Lagoas.

Amanhã, é a vez de Alfenas, Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Ituiutaba, Januária, Leopoldina, Manhuaçu, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Pedra Azul, Pirapora, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Unaí e Varginha.

De acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Imunização (PNI), a CoronaVac será utilizada no ajuste do esquema vacinal ou continuidade do Plano de Operacionalização da Vacinação.

Já a AstraZeneca vai ser aplicada como dose 1 em pessoas com comorbidades e com deficiência permanente, cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC); e como reforço de povos e comunidades quilombolas e ribeirinhas e de mineiros com 65 a 69 anos.

*Com informações de Agência Minas

