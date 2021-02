Por conta do alto índice de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da macrorregião de saúde Triângulo do Norte, o governo de Minas implementou o Plano de Evacuação de Pacientes visando a manter assistência médica adequada aos diagnosticados com a Covid-19. No fim de semana, nove pessoas com quadro grave da doença foram transferidas a Divinópolis, no Centro-Oeste do Estado.

Segundo o governo, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) tem monitorado constantemente a situação na região e a força-tarefa será mantida enquanto houver necessidade. Na segunda-feira (15), uma reunião com prefeitos reforçou a necessidade dos municípios adotarem medidas mais restritivas.

Nesta terça-feira (16), uma comitiva da secretaria se deslocou para Uberlândia, onde deve permanecer até quarta (17) para definir ações estratégicas, como orientar e auxiliar municípios quanto ao aumento de casos.

“Amanhã e quarta, eu e uma equipe da SES-MG estaremos nas cidades de Coromandel e Uberlândia, na Macrorregião do Triângulo Mineiro, para uma força tarefa de medidas assistenciais de urgência e apoio às questões relacionadas à Covid 19”, publicou o secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, nas redes sociais.

O governo, com auxílio da Polícia Militar, enviou para Coromandel, no Alto Paranaíba, uma equipe composta por médicos intensivista e infectologista, fisioterapeuta, enfermeiro e técnico em enfermagem para auxiliar na assistência à população da cidade.

No sábado (13), o prefeito de Monte Carmelo, no Triângulo, Paulo Rocha (PSD), fez um apelo nas redes sociais e informou que o município já não possuía mais cilindros de oxigênio suficientes para atender aos pacientes com a doença. Na ocasião, ele disse seria necessário transferi-los para outros municípioshoje devido à falta de leitos.



“Quanto à disponibilidade de gases medicinais, especialmente o oxigênio, o fornecimento se encontra normal. Pontualmente, no município de Monte Carmelo, havia a necessidade por cilindros de oxigênio, o que foi localmente resolvido, no domingo (14)”, disse o Estado, em nota.

No comunicado, o governo de Minas disse estar verificando o consumo de oxigênio e outros insumos e suprimentos relacionados ao enfrentamento da Covid-19. “O monitoramento abrange o acompanhamento do consumo junto a municípios e/ou prestadores, bem como, em alguns casos, conversas diretas com fornecedores estratégicos”.

