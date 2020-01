A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (Semad) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) começam a receber, nesta quarta-feira (29), doações para cães e gatos. Os itens serão destinados a animais cujos donos moram nas cidades que decretaram estado de calamidade pública ou emergência, em função das chuvas intensas que acometem o estado desde a semana passada. Mais de 100 municípios mineiros devem receber os donativos.

Itens serão destinados a animais cujos donos moram nas cidades que decretaram estado de calamidade pública ou emergência

A campanha é coordenada no Núcleo de Fauna da Semad e visa arrecadar produtos que podem auxiliar na alimentação e nos cuidados dos animais atingidos. A coordenadora de fauna e pesca da Semad, Samylla Mol, explica que as doações podem ser entregues nas Superintendências Regionais de Meio Ambiente (Suprams) de Minas Gerais e nos Batalhões da Polícia Militar em todo o estado. Os endereços das Suprams, onde as doações podem ser entregues, estão disponíveis neste link.

“A princípio estamos priorizando recolher ração e patês para cães e gatos, material de limpeza animal, vasilhames para alimentação, cobertores, toalhas, caixa de areia para gatos e caixas de transporte e coleira”, detalha. Segundo ela, não há necessidade, inicialmente, de doação de medicamentos veterinários. É importante que, ao levar os materiais, as pessoas se identifiquem na Supram ou nos batalhões da PM para maior controle da Semad sobre a situação.

Segundo a coordenadora, desde dezembro de 2019, está estabelecido que cabe à secretaria a tutela da fauna doméstica em Minas, de forma inovadora e sem precedentes no país. “O animal doméstico está presente na maioria dos lares brasileiros. Quando uma situação de desastre atinge uma cidade, não só os lares e as pessoas, mas também os animais são atingidos. A ideia do Estado é desenvolver essa ação em favor da fauna doméstica”, afirma a Samylla.

Leia mais:

Pelo menos 13 ruas e avenidas estão interditadas por causa de estragos da chuva

Parte de encosta próxima ao hospital Madre Teresa cede após temporal de terça-feira

'Tenham paciência, pois vamos reconstruir a cidade', declara Kalil após chuva torrencial