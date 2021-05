Dez crianças e adolescentes estão internadas em Unidades de Terapia Intensiva de Minas com a forma grave da Covid-19, conforme informações do Painel de Monitoramento de Casos da Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta terça-feira (18). O dado começou a ser disponibilizado pelo órgão nessa segunda (17).

Ao todo, o Estado dispõe de 194 leitos de UTI pediátrica em produção, que atendem pacientes com 29 dias de vida até 18 anos, de acordo com as rotinas de cada instituição de saúde. Desse total, 79 são destinados a pessoas acometidas pelo coronavírus.

A maioria das vagas ocupadas de terapia intensiva exclusivas para o tratamento da Covid está na macrorregião de saúde Oeste (40%), seguida pelo Sudeste (15,38%), Centro (11,54%) e Jequitinhonha (10%), tendo 12,66% do total de leitos para esse público em utilização.

Desde o início da pandemia, 26 bebês com menos de um ano perderam a vida por complicações da doença. Outras 24 crianças entre 1 e 9 anos também morreram por conta do vírus no mesmo período. Além disso, a secretaria já confirmou 36 óbitos de adolescentes de 10 a 19 anos.

Levantamento



Segundo a SES, os dados referentes aos internados são extraídos do SUSfácil-MG, sistema de regulação do acesso aos leitos para internações totais e de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 no Sistema Único de Saúde. “As informações são calculadas diariamente e refletem a situação da ocupação dos leitos no momento da extração dos dados, sendo, portanto, um retrato da situação dos leitos”, afirmou, em nota.

