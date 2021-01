O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, e a subsecretária de vigilância em Saúde, Janaína Passos, pediram, na manhã desta sexta-feira (22), que casos de pessoas não pertencentes a grupos prioritários que estejam 'furando a fila' de vacinação contra a Covid-19 no Brasil sejam denunciados.

"Tem uma questão de ética e moral. Quando o Ministério da Saúde sinaliza um grupo, os estados e municípios devem segui-la. O SUS tem canais de ouvidoria e nós vamos acompanhar isso", afirmou Amaral, que completou, explicando que a competência pela gestão da aplicação correta dos imunizantes no município é das prefeituras. Veja o quantitativo enviado para cada prefeitura.

Janaína Passos relembrou que as gestões municipais devem ficar atentas para não ocorrer a vacinação de populações que são de risco, mas que ainda não estão no período correto do cronograma. Isso, segundo ela, também é 'furar a fila'.

"Temos que priorizar os grupos que estão definidos, justamente por questões epidemiológicas, para evitar surtos. E, posteriomente, as demais prioridades são vacinadas, seguindo a ordem, como a população idosa, acima de 75 anos, que não foi excluída, só foi alocada na fase seguinte", contou Passos.

Segundo a subsecretária de vigilância em Saúde, a Campanha de Vacinação contra a Covid-19 será diferente das que a população já está acostumada, pois ela será feita durante todo o ano: "é diferenciada, com recebimento em fases. Não vai ser possível atender a todas as fases ao mesmo tempo", disse.

Denúncias

Os gestores relembraram que denúncias de supostos casos de apropriação indevida da vacina ou de imunização de pessoas não pertencentes aos grupos prioritários devem ser feitas nos seguintes canais:

Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais;

Ministério Público do Estado de Minas Gerais;

Ouvidoria do Ministério da Saúde.

Quem deve ser vacinado na primeira fase

Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), que seguiu o informe técnico do Ministério da Saúde e o Plano Nacional de Imunizações (PNI), devem ser vacinados os seguintes públicos:

1. Trabalhadores da saúde: Diante das doses disponíveis para distribuição inicial às UFs e da estimativa populacional dos trabalhadores de saúde, será necessária uma ordem de priorização desse estrato populacional. Assim, recomenda-se a seguinte ordem para vacinação dos trabalhadores da saúde, conforme disponibilidade de doses, sendo facultado a estados e municípios a possibilidade de adequar a priorização conforme a realidade local:

a) Equipes de vacinação que estiverem inicialmente envolvidas na vacinação dos grupos elencados.

b) Trabalhadores das Instituições de Longa Permanência de Idosos e de Residências Inclusivas (Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva para jovens e adultos com deciência).

c) Trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados, tanto da urgência quanto da atenção básica, envolvidos diretamente na atenção/referência para os casos suspeitos e confirmados de Covid-19.

d) Demais trabalhadores de saúde. Cabe esclarecer que TODOS os trabalhadores da saúde serão contemplados com a vacinação, entretanto a ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme a disponibilidade de vacinas.

2. Pessoas idosas residentes em Instituições de Longa Permanência (institucionalizadas).

3. Pessoas a partir de 18 anos de idade com deciência, residentes em Residências Inclusivas (institucionalizadas).

4. População indígena vivendo em terras indígenas.

Quem será vacinado nas próximas fases

De acordo com a SES-MG, o Ministério da Saúde ainda não informou quais serão os públicos para as próximas etapas, mas já colocou no Plano Nacional de operacionalização da vacinação contra a COVID-19 como grupos prioritários os seguintes públicos:

Trabalhadores de Saúde

Pessoas com 60 anos ou mais

Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas equilombolas

Indivíduos com comorbidades

Trabalhadores da educação

Pessoas com deciência permanente severa

Forças de Segurança e Salvamento

Funcionários do sistema de privação de liberdade

População privada de liberdade

