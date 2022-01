Minas Gerais tem rodovias com trânsito comprometido em todas as regiões do território neste domingo (9). As chuvas intensas que acometem o Estado já motivaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a orientar a população para evitar transitar nas estradas.

Em última atualização, às 8h40, a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv- MG) informou que são 60 pontos com interdição parcial e 21 com interdição total em rodovias federais.

Um mapa com os pontos comprometidos e a causa da interdição está disponível neste link.

A PRF mantém a orientação de evitar estradas, repassada à população em entrevista coletiva concedida no sábado (8).

“Estão surgindo problemas a todo instante em rodovias, não há como indicar um local de rotas alternativas em segurança porque a chuva está acontecendo em todo o Estado. Quem puder ficar em casa, é a melhor coisa a se fazer”, afirmou o assessor de comunicação da PRF em Minas, Inspetor Aristides Júnior.

De acordo com o Inspetor Júnior, quem precisa viajar deve acompanhar as redes sociais da corporação para conferir as alterações nas vias. Por meio do Twitter da PRF e da PMRv, motoristas podem se atualizar sobre a situação nas estradas mineiras.

