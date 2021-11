A partir desta quarta-feira (17), estudantes mineiros poderão se inscrever para garantir uma vaga para na rede pública estadual em 2022. Pais, responsáveis, ou o próprio aluno (maior de idade) devem fazer a inscrição até o dia 10 de dezembro no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem).



Segundo a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), pode ser cadastrado no Sucem o estudante que ingressará no 1º ano do ensino fundamental – tenha seis anos de idade completos ou a completar até 31/3/2022. Também poderão se inscrever aqueles que desejam ingressar nos demais anos da educação básica, vindos de outras redes de ensino que não a estadual ou as municipais que aderiram à iniciativa.

Ainda podem se inscrever os alunos matriculados em 2021 em escola pública, mas cuja unidade de ensino não oferecerá, em 2022, o ano que deveria ser cursado pelo estudante.

Quem pretende retomar os estudos nos ensinos fundamental, médio regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA) também pode se cadastrar. Para ingresso na EJA é necessário ter no mínimo 15 anos para o ensino fundamental e 18 para o médio.

Também devem se cadastrar os alunos matriculados em 2021 na rede estadual que não renovaram a matrícula para 2022, bem como aqueles que pretendem ingressar em cursos da educação profissional numa unidade da rede estadual.

A SEE/MG elaborou um documento com as principais dúvidas sobre o Sucem para orientar os candidatos, e que podem ser acessadas no site da Secretaria. Outras informações podem ser acessadas no portal do governo do Estado.

Aqueles que não têm acesso às tecnologias digitais podem comparecer às escolas estaduais e/ou municipais, na cidade em que residem, para realizarem a inscrição.



