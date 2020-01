Os alunos que desejam uma das 237 mil vagas disponíveis em 128 universidades federais no Brasil começaram a se inscrever, na madrugada desta terça-feira (21), no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), e já precisam exercitar a paciência: o site, segundo o relato de estudantes, ficou fora do ar durante as primeiras horas de funcionamento. A situação, no entanto, foi normalizada ainda na madrugada.

Esse, porém, não é o único transtorno que acompanha essa fase do processo seletivo. Isso porque o Sisu, que utiliza o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de seleção para vagas no ensino superior, teve seu período de cadastro estendido para as 23h59 de domingo (26), devido aos erros encontrados nas correções do Enem.

Por essa razão, o Sisu é o segundo assunto no Trending Topics do Twitter, ou seja, no ranking de temas mais discutidos no microblog, com mais de 193 mil publicações. Entre os posts mais populares, estão reclamações de que o site exibe mensagens de erro e lentidão.

Bom dia! O Sisu está rodando normalmente nesta manhã. Manteremos as inscrições até domingo (26). Cada participante pode optar por se inscrever em dois cursos diferentes! Boa sorte a todos! pic.twitter.com/IFkqmoQ4Jx — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) January 21, 2020

Em contrapartida, o atual ministro da Educação, Abraham Weintraub, utilizou a mesma plataforma para afirmar que o Sisu está funcionando normalmente e aproveitou para relembrar que cada aluno pode se inscrever, se quiser, em dois cursos diferentes. O ministro também desejou boa sorte aos candidatos.

Veja abaixo algumas das postagens de estudantes:

Coloco os dados e seleciono fazer inscrição



Sisu: erro



Seleciono fazer inscrição de novo



Sisu: captcha invalido



Vou selecionar de novo



Sisu: carregando página de inscrição... Erro pic.twitter.com/uNmszcpoB2 — I' sorry I'm talking (@Magxnlbbh) January 21, 2020

Fiquei acordada ate 2 da manhã pra me inscrever no sisu e não consegui, acordei agora e fui tentar e até agr também não consegui.

Sisu eu sou uma piada pra você? pic.twitter.com/wXMl6J5j1u — fudida🅙 (@joyce_eduardda) January 21, 2020