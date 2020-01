Após centenas de estudantes mineiros notarem uma discrepância entre o número de acertos na prova do Enem e a pontuação obtida, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, se pronunciou sobre o assunto na manhã deste sábado (18) e admitiu que houve um erro. Segundo ele, alguns candidatos tiveram o gabarito trocado no fechamento do envelope. Os resultados do Exame foram divulgados nessa sexta-feira (17).

Junto ao presidente do Inep, Alexandre Lopes, ele se desculpou pelo erro e informou que até segunda-feira (20) o problema vai estar resolvido. Assista ao vídeo:

Houve inconsistência no gabarito de algumas provas do Enem 2019 e, por isso, candidatos foram surpreendidos com os resultados de suas notas. O número é muito baixo. Até segunda-feira, dia 20, tudo será resolvido. Pedimos desculpas aos participantes do exame pelo transtorno. pic.twitter.com/d9fOzOLHtM — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) January 18, 2020

De acordo com Weintraub, o erro teria atingido apenas 0,1% dos estudantes que fizeram o Exame. "Houve uma inconsistência na contabilização e correção da segunda prova do Enem do ano passado", disse.

O Inep disponibilizou um canal para que candidatos que notarem a discrepância entre o resultado e o número de acertos possam reportar o erro. Basta enviar um e-mail para enem2019@inep.gov.br, informando o nome e o CPF.