Morreu na noite de segunda-feira (4) o ex-prefeito de Ouro Fino, no Sul de Minas, Luiz Carlos Maciel. Ele estava em um carro que se envolveu em um acidente na MG-290, próximo à cidade.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 19h30. O veículo onde a vítima estava bateu de frente com um caminhão-baú que vinha no sentido contrário. Maciel estava sozinho no carro e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do caminhão, que não ficou ferido, contou à PM que entrou na contramão, mas não conseguir desviar para evitar a tragédia. Com o impacto, o carro do político foi parar no acostamento da rodovia.

Luiz Carlos Maciel foi prefeito de Ouro Fino de 2005 a 2012, além de vereador da cidade em duas oportunidades, de 1993 a 1996 e de 2001 a 2004. Pelas redes sociais, a prefeitura manifestou pesar e declarou luto oficial de três dias.

