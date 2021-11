O ex-vereador da cidade de Naque, no Leste de Minas, Marcos Alves de Lima foi condenado pelo Tribunal do Júri de Ipatinga a 17 anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo assassinato do ex-prefeito da cidade, Hélio Pinto de Carvalho, em julho de 2019.

No julgamento que durou cerca de 10 horas, os jurados consideraram o réu culpado pelo crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, no dia 13 de julho de 2019, o então prefeito de Naque estava vistoriando uma obra do município quando o ex-vereador se aproximou montado em um cavalo. Após uma discussão, os dois partiram para agressões verbais e físicas, até que o condenado retirou um revólver da pochete. A vítima correu, mas foi atingida nas costas por dois disparos e, já caída, foi atingida por outros tiros disparados pelo ex-vereador.

De acordo com o MPMG, o réu, que já se encontrava preso preventivamente, deverá aguardar preso o julgamento de eventual recurso.



Leia também:

Apreensão de armas nas rodovias estaduais de Minas cresce 200% no feriadão de Finados

Dezenove dos 26 mortos em ação policial em Varginha são identificados; saiba quem são