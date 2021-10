A falta de doses da AstraZeneca em Minas deve ser normalizada nos próximos dias com a chegada de novas remessas. Conforme informou o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, o déficit do imunizante no Estado atualmente chega a cerca de 118 mil unidades.

A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira (14), durante coletiva de imprensa concedida em Belo Horizonte. "Conversei hoje com o Rodrigo Cruz (secretário-executivo do Ministério da Saúde) e o governo federal recebe, amanhã, 4 milhões de doses. Ou seja, mais de 400 mil virão para Minas. E semana que vem serão mais 3 milhões, com mais de 300 mil para o Estado. Então é o suficiente para suprir a necessidade que temos em relação a AstraZeneca”, disse.

Ainda segundo o titular da pasta, mais de 2 milhões de doses devem ser entregues pelo governo federal ao Estado ainda este mês. “Sabemos que alguns municípios utilizaram, em algum momento, a segunda dose como primeira dose. Mas o que importa é que será normalizada a entrega de AstraZeneca essa semana e semana que vem, com expectativa de mais de 2 milhões serem entregues ao governo de Minas esse mês, o que seria suficiente para segunda dose do Estado como um todo”, concluiu.

Falta de doses

A falta do imunizante foi responsável pela suspensão da aplicação da segunda dose em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O anúncio foi feito pela prefeitura nessa quarta (13).

Em publicação nas redes sociais, a administração municipal pediu aos moradores da cidade, com o reforço do imunizante produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) marcado para esta semana, não compareçam aos postos de saúde, já que não há doses suficientes para todo o público. “Informamos que estamos trabalhando para que a situação seja contornada o mais breve possível, aguardando que a Secretaria Estadual de Saúde encaminhe nova remessa de doses”.

O Hoje em Dia questionou à Secretaria de Estado de Saúde quantas cidades de Minas notificaram à pasta falta de doses da Astrazeneca para aplicação do reforço, mas não teve retorno.

Pfizer

Em contrapartida, o Estado tem doses da Pfizer “de sobra”. Ainda durante a coletiva desta quinta, o secretário informou que entre 1,5 milhão a 2 milhões de unidades do imunizante estão parados nas regionais de saúde a espera dos municípios.

“O grande ponto que a gente percebe é o receio do municípios em utilizar a vacina da Pfizer, que está dando como reforço, para vacinar adolescentes. Ou ao contrário. O que vale é que temos doses disponíveis para ambos e o importante é não ter vacina parada. As regionais têm doses esperando que busquem e temos que imunizar a população o mais rápido possível”, afirmou, considerando, ainda, que o Estado deve receber mais de 10 milhões de imunizantes da Pfizer até o fim do ano.

“Só essa semana, o governo federal vai receber 10 milhões, ou seja, mais 1 milhão só para Minas, em três remessas. Até o fim do ano o Estado deve receber 11 milhões e provavelmente uma parte ficará guardada para reforço no ano que vem. Então não vai faltar vacina da Pfizer. Não podemos deixar doses paradas, não existe nenhum risco de desabastecimento”, finalizou.

