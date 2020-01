Cinco pessoas da mesma família ficaram parcialmente soterradas após parte de uma casa desabar no bairro Jardim Montanhês, na região da Pampulha, durante o temporal que atingiu Belo Horizonte na tarde desta terça-feira (14). Ninguém se feriu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher estava com dois filhos e dois netos quando parte da casa foi atingida por um barranco. Os três cachorros dela morreram.

A Defesa Civil já havia visitado o local e alertado para o risco de desabamento.

Choveu forte em várias regiões de Belo Horizonte após um dia de forte calor, com a temperatura na casa dos 32ºC e houve queda de granizo em vários pontos da cidade. O temporal afetou as regiões Nordeste, Noroeste, Pampulha, Oeste e Centro-Sul.

Acumulados de chuva (MM) entre às 15h e 17h10 desta terça-feira (14)



Barreiro - 5 (2%)

Centro Sul - 33 (10%)

Leste - 36,2 (11%)

Nordeste - 38,4 (12%)

Noroeste - 54,4 (17%)

Norte - 40 (12%)

Oeste - 40,2 (12%)

Pampulha - 41,4 (13%)

Venda Nova - 38,6 (12%)

Risco Geológico

Por causa das chuvas, a Defesa Civil emitiu alerta, na noite desta terça-feira (10), para risco geológico em Belo Horizonte com o aumento da possibilidade de quedas de muros, deslizamentos e desabamentos até quinta-feira (16).

Veja as recomendações do órgão para esse período:

- Coloque calha no telhado da sua casa;

- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água;

- Não jogue lixo ou entulho na encosta;

- Não despeje esgoto nos barrancos;

- Não faça queimadas;

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

- Trinca nas paredes;

- Água empoçando no quintal;

- Portas e janelas emperrando;

- Rachaduras no solo;

- Água minando da base do barranco;

- Inclinação de poste ou árvores.