Famílias com direito a receber cestas básicas e kits de higiene distribuídos pela prefeitura de Belo Horizonte podem retirar os itens referentes a setembro a partir deste domingo (5). O processo de consulta, que segue os padrões de meses anteriores, é feito pelo site da PBH.

Têm direito ao benefício as famílias de estudantes da Rede Municipal de Educação, aquelas inscritas no CadÚnico ou Bolsa Moradia do Governo Federal e também as que estejam em situação de vulnerabilidade social em BH. Para retirar a cesta, o titular do cadastro deve acessar o portal do benefício usando nome e CPF. O sistema vai indicar qual kit a pessoa pode retirar e onde ela deve ir.

De acordo com a prefeitura da capital, caso o titular não possa buscar o benefício, ele precisa fazer uma procuração simples para outro responsável, com os dados de ambos. O documento não precisa ser reconhecido em cartório.

Por fim, a PBH destaca que as cestas estão disponíveis para retirada até o último dia do mês, mas recomenda que as datas sejam seguidas para evitar aglomerações ou problemas de logística.

