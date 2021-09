Longas filas e aglomeração. Quem precisou ir até a Farmácia de Minas em Belo Horizonte, na região Centro-Sul da cidade, nesta terça-feira (14), enfrentou até uma hora e meia de espera, para pegar medicamentos. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), 2,2 mil pessoas foram atendidas até as 17h. Dessas, apenas 1,7 mil estavam agendadas.

Para quem depende do serviço, a lotação ocorre porque a falta de determinados remédios impede o paciente ou o responsável por ele de ir no dia marcado. Acompanhando o estoque pelo aplicativo MG App, eles se dirigem à unidade imediatamente quando a plataforma indica que houve a reposição do fármaco esperado.

Foi o caso do infografista Nelson Flores, de 52 anos, que esteve na unidade nesta terça para pegar o pramipexol para a mãe, de 80. Portadora da doença de Parkinson, a idosa aguardava há 20 dias pela chegada do medicamento. "Estava marcado para 25 de agosto, mas ela foi e não tinha o remédio. Assim que vi no aplicativo que tinha chegado, fui rápido porque ela precisa dele. Não tem como agendar", conta o filho.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, 17 medicamentos estavam em falta nas regionais da Farmácia de Minas nesta terça. "A SES esclarece que o status de abastecimento pode variar em cada farmácia do Estado, uma vez que podem ocorrer diferenças particulares, bem como diferenças em relação à distribuição dos itens, como cargas em trânsito, por exemplo", informou em nota.

Entretanto, a pasta não respondeu se a aglomeração registrada na unidade de BH seria por conta do reabastecimento de medicamentos.

A SES reforçou que "os usuários podem contribuir para o atendimento da Farmácia comparecendo nos dias e horários agendados em seu último atendimento".

Leia mais:

É provável que Minas já tenha transmissão comunitária da variante Mu do coronavírus, diz secretário

Após baixa nos estoques para 2ª dose, Minas deve receber novo lote de AstraZeneca no fim de semana

Mais 113 mil doses da vacina da Pfizer devem chegar a Minas nesta quarta, diz secretário de saúde