A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informa que as unidades da Farmácia de Minas estarão fechadas nos dias 20/04 (segunda-feira - ponto facultativo) e 21/04 (terça-feira - feriado nacional), com exceção da Farmácia Integrada de Montes Claros que funcionará no dia 20/04 (segunda-feira) , por motivo de ponto facultativo e feriado.

A SES-MG reforça também que as unidades da Farmácia de Minas não são um serviço de urgência. Pelo contrário, prezam pelo agendamento prévio de suas atividades. Dessa forma, não havia agendamento para esta segunda-feira (20/04) e terça-feira (21/04).

O Componente Especializado é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado pela busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, *em nível ambulatorial*, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde.

