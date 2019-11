O feriado prolongado da Proclamação da República, iniciado na última quinta (14) e finalizado neste domingo (17), foi o período de descanso mais violento do ano em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), mesmo sendo menor em número de dias se comparado com o do ano passado, o feriadão registrou aumento na quantidade de acidentes, que subiram de 123, em 2018, para 147, neste ano, e de mortos, passando de nove para 22. Duzentas pessoas ficaram feridas.

Segundo o órgão, a combinação de chuva nas estradas com as falhas humanas (imprudência, imperícia e negligência) explica o grande aumento nas estatísticas, com oito colisões (sendo cinco frontais), capotamentos e atropelamentos.

A BR-262 foi a rodovia com o maior número de mortes e com o acidente mais grave, registrado no sábado (16), em Campos Altos, no Triângulo Mineiro. Nesse acidente, cinco pessoas morreram após a colisão entre um ônibus e um carro.

Com números tão altos, o feriado prolongado da Proclamação da República superou o do Carnaval - período tradicionalmente mais perigoso. Neste ano, a folia terminou com a morte de nove pessoas, menos da metade do número registrado durante a operação Proclamação da República.

Fiscalização

Segundo a PRF, o número é alto, apesar dos alertas feitos pelo órgão sobre os riscos de um feriado com chuva e das ações de fiscalização. Veja os dados:

492 multas por ultrapassagens proibidas

12.633 veículos fiscalizados

5.084 testes de embriaguez

91 autuações por embriaguez

6 prisões por embriaguez

