A pista molhada e escorregadia tem deixado um rastro de acidentes nas rodovias de Minas Gerais, neste feriado chuvoso da Proclamação da República. Nos últimos quatro dias, os órgão oficiais registraram pelo menos doze acidentes com vítimas fatais. Ao todo, 18 pessoas morreram.

O último acidente aconteceu por volta das 14h deste domingo (17), na MG-434, em Itabira, na região Central do estado. O motorista de um Punto, que ainda não teve a idade divulgada, morreu após a carro dele chocar com outros dois veículos de passeio e um caminhão. Doze pessoas ficaram feridas na colisão e uma delas foi encaminhada para o Hospital de Pronto Atendimento João XXIII, em Belo Horizonte, pelo helicóptero da Polícia Militar.

Na tarde deste domingo, um motociclista também perdeu a vida. Sem controle da direção, colidiu em uma mureta de proteção, na BR-381, em São Sebastião de Bela Vista, no Sul de Minas. O veículo partiu ao meio.

Na BR-262, próximo à Campos Altos, no Triângulo Mineiro, uma batida entre um ônibus de viagem e um veículo de passeio deixou cinco mortos e marcou a tarde de sábado (16). As vítimas fatais estavam no carro. Os 35 passageiros do ônibus tiveram ferimentos leves.

Outro acidente que aconteceu no fim da tarde deste sábado foi o capotamento de um veículo na BR-040, altura do bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, que deixou quatro pessoas feridas. Os bombeiros informaram que duas viaturas estão a caminho do local do acidente, no KM 565, perto da Lagoa dos Ingleses, no sentido BH. Ainda não há mais informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Mais cedo, durante a manhã, ainda na BR-040, houve uma batida entre um Volkswagen Santana e um carreta Volvo na altura do KM 358 da rodovia, em Felixlândia, região Central de Minas. Um dos ocupantes do carro de passeio morreu no local e o outro foi socorrido para o Hospital de Curvelo em estado grave.

Já na BR-381, altura do bairro Borba Gato, em Santa Luzia, uma batida entre um carro e uma carreta deixou uma pessoa morta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no sentido Espírito Santo, altura do KM 451, próximo à ponte do rio das Velhas.

Primeiro dia de feriado

Na sexta-feira (15), logo pela manhã, um acidente envolvendo um caminhão e um carro na BR-381, na altura do KM 362, em João Monlevade, região Central do Estado, deixou três feridos.

Na MG-010, em São Sebastião do Campinho, distrito de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, uma adolescente de 15 anos morreu após o carro em que estava capotar e cair de uma ribanceira.

Na BR-265, outro acidente deixou dois mortos e quatro pessoas feridas. O acidente acontece perto de Barbacena, também na região Central do Estado, quando dois carros que seguiam em direções opostas bateram de frente na altura do KM 209. Com o forte impacto da colisão, um dos carros capotou e foi parar fora da pista. Uma bebê de 11 meses que estava na cadeirinha de segurança em um dos carros conseguiu sobreviver sem ferimentos.

No mesmo dia, outro acidente aconteceu na BR-381, desta vez no Sul de Minas, perto do trevo de Pouso Alegre. Um carro, que teria aquaplanado, acabou caindo de um viaduto na altura do KM 857. Três pessoas da mesma família que estavam dentro do veículo morreram e um bebê foi socorrido em estado grave.

Na BR-262, em Pará de Minas, o motorista de um carro perdeu o controle da direção no KM 385 e o veículo acabou indo parar fora da pista. Quando a ambulância de resgate chegou para atender a ocorrência, um outro motorista que passava por ali também perdeu o controle da direção e acabou atingindo o primeiro veículo acidentado e a ambulância. O socorrista que fazia o atendimento acabou sendo atropelado e também morreu.

O motorista do veículo que estava sendo atendido teve ferimentos leves e foi levado para um hospital de Pará de Minas. Outros dois ocupantes do carro não se feriram, assim como o motorista que atingiu os dois veículos.

Véspera

Já na quinta-feira (14), duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão que transportava produtos alimentícios. A batida aconteceu na BR-267, próximo ao município de Bom Jardim de Minas, que fica no Sul do Estado.