Minas Gerais teve menos acidentes e mortes nas estradas durante o feriado da Independência de 2021, se comparado com o ano anterior. Em 2021, as operações das polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar Rodoviária (PMRv) tiveram a duração de cinco dias.

Nas rodovias federais, patrulhadas pela PRF, foram 140 acidentes, com 160 pessoas feridas e nove mortes registradas. Em 2020, 149 acidentes, com 192 feridos e 11 óbitos. Já nas vias estaduais, 25 pessoas perderam a vida em acidentes - menos 16% que no ano anterior. Ao todo, foram 127 ocorrências com vítimas, com redução de 127%.

Neste ano, os agentes federais fiscalizaram 11.831 veículos no Estado e aplicou 1.119 multas, sendo 571 por ultrapassagens proibidas, 470 em condutores sem cinto de segurança, 39 por crianças transportadas sem ‘cadeirinha’ e 39 por embriaguez. Além das multas, quatro motoristas foram presos pelo consumo de bebida alcoólica. Os comparativos com o ano anterior não foram disponibilizados pela corporação.

Por outro lado, a PMRv, responsável pelas estradas estaduais, constatou aumento nos números. Os agentes realizaram 457 prisões e apreensões, 20% a mais do que no ano passado. As prisões por embriaguez subiram 109%, com 224 registros, e as carteiras de habilitação recolhidas cresceram 12%, chegando a 466.

A corporação também apresentou 79 ocorrências de uso de entorpecentes, 26 prisões por tráfico de drogas e 16 armas de fogo apreendidas. Os dados referentes a 2020 não foram divulgados.

