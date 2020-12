O feriado prolongado de Ano Novo em Belo Horizonte deve ter pancadas de chuva ao longo dos quatro dias. No entanto, as temperaturas devem cair no fim de semana, com máxima prevista para 24ºC no sábado (2). O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o órgão, a capital mineira deve ter céu encoberto durante toda a quarta-feira (30), mas há possibilidade de precipitações e trovoadas isoladas na parte da tarde e à noite. A temperatura pode variar entre 18ºC e 29ºC. A umidade relativa do ar deve permanecer entre 40% e 75%.

Já na quinta-feira (31), a previsão é de chuva pela manhã e céu nublado à tarde. Na virada do ano, a expectativa é de céu encoberto com chuvisco. A máxima deve ser de 30ºC e a mínima de 18ºC. A umidade pode variar bastante, entre 30% e 90%.

Na sexta-feira (1º), feriado de Confraternização Universal, há possibilidade de chuvas isoladas. O calor, por sua vez, deve persistir. A previsão do tempo estima máxima de 30ºC, mínima de 19ºC e clima seco, com umidade a partir de 40%.

No sábado (2), a tendência é de queda nas temperaturas. Segundo o Inmet, a mínima em BH deve ser de 20ºC e a máxima de 24ºC. O instituto prevê, ainda, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e umidade entre 65% e 95%.

O frio ainda deve permanecer no domingo (3). O céu encoberto com precipitações isoladas deve fazer com que os termômetros registrem entre 16ºC e 21ºC. A umidade, por outro lado, deve ser muito alta, em torno de 90%.

Leia mais:

Retrospectiva 2020: assista ao vídeo com os fatos que marcaram Minas Gerais

Guarapari fecha bares e suspende entrada de vans e ônibus de turismo