O Grupo Trampulim dá início à terceira edição do Festival Ímpeto, neste sábado (23), com programação on-line. A “Invasão Mundial de Palhaços e Todos os Outros” vai até 31 de outubro.

Para 2021, o improviso é a base das apresentações e reúne artistas de várias partes da América Latina.

Diretora artística do Grupo Trampulim, Renata Morales explica que o improviso foi escolhido durante a pandemia. “A gente teve que aprender a improvisar nesse período que vivemos e, graças a Deus, já estamos saindo dele. Todo mundo teve que aprender a lidar com a improvisação para sobrevivermos com mais alegria e harmonia”, comentou.

Ela ressalta que o evento é uma forma de ver a vida de forma mais leve e convida o público a ver as apresentações. “Esse festival é um convite para que todos possam se conectar com a palhaçaria, experimentar o olhar da novidade, do estrangeiro. Brincar com a inversão da ordem, voltar a ser criança”, avalia a diretora.

Serviço

Todas as apresentações podem ser vistas no canal do Grupo Trampulim no YouTube.

Lives

Mariana Muniz - 23 de outubro, às 17h30

Cláudio Thebas - 24 de outubro, às 17h30

Sue Morrison (Canadá) - 30 de outubro, às 17h30

Alejandro Oliva (Argentina) - 31 de outubro, às 17h30

Espetáculos

“InvaZOOM Especial” – Trampulim - 23 de outubro, às 11h

Documentário “Lacuna” – Rafael Protzner - 23 de outubro, às 19h

“Manotas Musicais” – Trampulim - 24 de outubro, às 11h

“Quintal e Improviso” – Cia do Quintal - 24 de outubro, às 19h

“Uma Surpresa para Benedita” – Trampulim - 30 de outubro), às 11h

“Essas Calças Não São Minhas Calças” – Tomás Carreño - 30 de outubro, às 19h

“Pratubatê na Cozinha” – Trampulim - 31 de outubro, às 11h

“Transpassante” – Frito na Hora - 31 de outubro, às 19h



Para mais informações, acesse o site do Trampulim

