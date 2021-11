Programado para começar nesse fim de semana, o Festival da Jabuticaba de Sabará está temporariamente suspenso. O anúncio foi feito pela prefeitura da cidade na sexta-feira (12), por meio das redes sociais.

"Devido à construção de uma cobertura extra para a contenção de chuvas, divergente do projeto inicial elaborado, a programação do Festival da Jabuticaba de 2021 está temporariamente suspensa", explicou o município. A nota oficial ainda afirma que as atrações poderão ser reprogramadas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não foi apresentado o Projeto de Evento Temporário, importante na regularização e segurança de eventos como esse. Militares fizeram uma vistoria no local no festival, e constataram que o evento era caracterizado pelo alto risco, com estruturas maiores do que o permitido pela legislação.

Para que o festival pudesse seguir a programação, seria necessário fazer as adaptações sugeridas pelos bombeiros, como a desmontagem de tendas, por exemplo. Como isso ainda não foi possível, a corporação decidiu embargar o evento até que ele seja regularizado.

A prefeitura de Sabará se desculpou pelo ocorrido, e se comprometeu a atualizar o público sobre as novas diretrizes do Festival da Jabuticaba. "Contamos com o entendimento de todos, pedimos desculpas pelos transtornos e traremos novos comunicados ao longo da noite e do próximo dia nos canais oficiais da prefeirtura", conclui.

Leia mais:

Inovação salvou empresas que dependiam da presença do público durante a pandemia

Marcelo Falcão, ex-O Rappa, tem prisão decretada após não pagar pensão alimentícia da filha