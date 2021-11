Os amantes da jabuticaba podem ficar felizes. A Prefeitura de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, confirmou, na noite deste sábado (13), que o tradicional festival da cidade vai acontecer a partir deste domingo (14). Quem quiser prestigiar o evento tem até o dia 12 de dezembro.

A festa estava programada para começar na última sexta-feira (12), mas foi suspensa e embargada pelo Corpo de Bombeiros por conter divergências encontradas durante a vistoria no local.

Segundo a corporação, a organização do festival não apresentou o Projeto de Evento Temporário, importante na regularização e segurança desse tipo de situação. Militares fizeram uma vistoria no local no festival e constataram que o evento era caracterizado pelo alto risco, com estruturas maiores do que o permitido pela legislação.

De acordo com a prefeitura da cidade, após análise da documentação e de projetos complementares enviados às autoridades, a realização da festa foi aprovada. Pelas redes sociais, o Executivo municipal lamentou pelo ocorrido. “Pedimos mais uma vez desculpas pelo transtorno e comunicamos que os portões estarão abertos para o público que retirou os ingressos para o domingo (14), período da manhã, a partir das 9h”.

Leia também

Torres de apoio das barragens Forquilha I e II caem em Itabirito durante obras de descaracterização

Politraumatismo pode ter sido a causa das mortes no acidente com avião que caiu com Marília Mendonça​