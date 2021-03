A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) divulgou novos editais para contratação temporária de profissionais de saúde em unidades de saúde de Belo Horizonte e Três Corações, no Sul de Minas. Ao todo, 44 vagas serão oferecidas e os salários variam entre R$ 2.079 e R$ 9 mil, de acordo o cargo e com a carga horária, de 12h ou 24h semanais.

Em razão do crescente aumento de casos de Covid-19 e, consequentemente, da necessidade de abertura de novos leitos, foram abertos dois chamamentos emergenciais na capital mineira, para a Unidade de Apoio Assistencial de Saúde Galba Velloso (UAAS-GV) e para o Hospital Júlia Kubitschek.



A UAAS-GV está atuando como unidade de retaguarda para receber os pacientes de casos clínicos, não Covid-19, que demandam leitos de internação. Além de suprir essa demanda, a unidade suportará a demanda de outras unidades que estão dedicadas integralmente aos casos de coronavírus, como os hospitais Eduardo de Menezes e Júlia Kubitschek, da Rede Fhemig. A UAAS-GV também receberá pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte.



Na Unidade de Apoio Assistencial de Saúde Galba Velloso são oferecidas três vagas para médicos generalistas, sendo duas para a carga horária de 12 horas semanais, com remuneração básica de R$ 2.079, e uma para 24 horas semanais, com salário de R$ 3.960. As inscrições já estão abertas e seguem até segunda-feira (29). Confira o edital pelo link.

Hospital Júlia Kubitschek

O Hospital Júlia Kubitschek está dedicado integralmente às internações de pacientes de Covid-19 e contratará emergencialmente 39 médicos, com experiência em atendimento de Urgência e Emergência ou Terapia Intensiva. Para médicos generalistas, são 24 vagas para a carga horária de 12 horas semanais, com benefício de R$ 3.500, e 10 vagas para 24 horas, com salário de R$ 7 mil.



No caso dos médicos especialistas, são três vagas para 12 horas (R$ 4.595) e duas para 24 horas (R$ 9 mil), sendo aceita qualquer especialidade com a experiência prevista no edital. As inscrições já estão abertas e seguem até terça-feira (30).

Três Corações



Já a Casa de Saúde Santa Fé, em Três Corações, está com edital aberto para processo seletivo simplificado, para contrato temporário não emergencial com duração de 12 meses. É oferecida uma vaga para médico na especialidade de Radiologia e Diagnóstico por imagem, para atuar 24 horas semanais e remuneração básica de R$ 5.800. Outra vaga é para terapeuta ocupacional, com atuação semanal de 30 horas e remuneração de R$ 2.645. As inscrições serão abertas amanhã (29) e seguem até o próximo dia 13 de abril. Clique aqui e confira o edital.



A Fhemig informa que todos os valores das remunerações são acrescidos de vantagens inerentes à função e ao local de trabalho, a serem informados na etapa de contratação.

(*) Com informações da Agência Minas

