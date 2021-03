As inscrições para contratação emergencial de 54 médicos que atuarão nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva destinados a pacientes com Covid-19 no Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, terminam nesta terça-feira (23). O edital está disponível na página da fundação.

O chamamento da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) começou na última sexta-feira (20). São 27 vagas para médicos especialistas, preferencialmente nas áreas de Infectologia, Terapia Intensiva e Clínica Médica, divididas em 18 para a carga horária de 12 horas semanais, com vencimentos básicos de R$ 4.595,00, e 9 para 24 horas semanais - o valor do salário não foi informado.

Outras 27 vagas são para médicos generalistas: 18 para 12 horas semanais, com remuneração básica de R$ 3.500, e 9 para 24 horas semanais, com salário de R$ 7 mil. Os valores das remunerações são acrescidos de vantagens inerentes às função exercida e ao local de atuação, a serem informadas na etapa de contratação.

