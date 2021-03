Minas vai seguir a orientação do Ministério da Saúde e recomendará aos municípios que utilizem estoques reservados para segunda dose das vacinas contra a Covid-19 para aplicação imediata, sem retenção para a segunda aplicação. O objetivo é ampliar a cobertura do Plano Nacional de Imunização (PNI).

A informação foi confirmada nesta segunda-feira (22) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), que vai repassar a orientação da pasta às 853 cidades do território mineiro. A determinação é válida para os 8º e 9º lotes, pois as unidades das remessas anteriores foram aplicadas ou contam com pessoas agendadas para recebê-las.

A mudança nas diretrizes acontece pois, no entendimento do ministério, há segurança para orientar a aplicação de imunizantes sem a necessidade de reserva para a dose de reforço por conta do aumento da produção no Instituto Butantan. Caberá às prefeituras analisar a recomendação para colocá-la em prática.

Na última quarta-feira (17), o Estado recebeu a oitava remessa dos imunizantes, com cerca de 509 mil doses. No sábado (20), mais 542 mil unidades chegaram a Minas.

Em Belo Horizonte, ainda não há definição sobre uma possível mudança na campanha de vacinação. Em nota, a PBH informou que recebeu o comunicado do ministério e está analisando a nova estratégia.

