A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com inscrições abertas para o Chamamento Público Emergencial para contratação temporária e imediata de médicos que irão atuar nos leitos destinados aos pacientes com sintomas de Covid-19 em unidades de saúde de Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata.

De acordo com o edital, 31 vagas estão disponíveis para serem preenchidas, sendo 22 para o Hospital Eduardo de Menezes, na capital mineira, e outras nove para o Regional João Penido, em Juiz de Fora. As inscrições para os dois processos terminam nesta terça-feira (16).

Os salários variam entre R$ 3,5 mil a R$ 9 mil, de acordo com a carga horária, de 12h ou 24h semanais. As contratações serão feitas devido a situação emergencial causada pela Covid-19.

As inscrições podem ser realizadas através do e-mail pss.hem@fhemig.mg.gov.br, onde deverá conter informações como o número do chamamento, o nome completo do candidato e a função para a qual está se inscrevendo, além de informações divulgadas através do edital.

Processos seletivos



No Hospital Eduardo de Menezes, são nove vagas para médicos generalistas – sendo sete para a carga horária de 12 horas semanais e duas para 24 horas semanais.



Também estão sendo convocados médicos especialistas para terapia intensiva, infectologia, cínica médica, anestesiologia, pneumologia, cardiologia ou cirurgia geral. São cinco vagas para 12 horas semanais e sete vagas para 24 horas semanais. O edital ainda contempla uma vaga para ecocardiografista, com carga horária de 12 horas semanais. O edital pode ser conferido neste link.



No Hospital Regional João Penido são quatro oportunidades para médicos generalistas, de12 horas semanais, e cinco para especialistas, sendo três para jornada semanal de 12 horas e duas para 24 horas por semana. Nesta seleção é aceita qualquer especialidade, desde que o candidato tenha experiência no atendimento em Urgência e Emergência. Confira o edital.



Os vencimentos básicos para médicos generalistas são de R$ 3,5 mil (12 horas semanais) e R$ 7 mil (24 horas semanais). Para os especialistas, os vencimentos são de R$ 4.595 (12 horas) e R$ 9 mil (24 horas). Desses valores estão excluídas as vantagens inerentes à função exercida e local de atuação, a serem informadas na etapa de contratação.

O resultado da classificação, a agenda do exame pré-admissional e a convocação dos selecionados para a assinatura do contrato serão divulgados no site da Fhemig, a partir das 17h de quarta-feira (17). Por se tratar de uma seleção emergencial, o chamamento não caberá recurso.

(*) Com informações da Agência Minas

