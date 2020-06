Foram abertas nesta terça-feira (16) 67 vagas emergenciais para o Hospital Júlia Kubitschek, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O chamamento feito pela Rede Fhemig é para contratação imediata e temporária para dar suporte ao atendimento dos pacientes da Covid-19.

As inscrições para as vagas oferecidas podem ser feitas no site da Fhemig até o dia 18 de junho, para um contrato de 120 dias. Os salários variam entre R$ 1.700 e R$ 9.000.

As vagas oferecidas são para médicos (qualquer especialidade e radiologista), fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo clinico, nutricionista, farmacêutico, bioquímico, fisioterapeutas respiratórios, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnico de farmácia, técnico de patologia clínica, técnico de radiologia e auxiliar administrativo.

No dia 8 de junho, foram abertas vagas para técnicos de enfermagem para o Hospital Eduardo de Menezes - as inscrições já se encerraram.

Divisão das vagas

Serão contratados 16 médicos, de qualquer especialidade, com carga horária de 24 horas semanais e vencimento básico de R$ 9.000. São oferecidas ainda duas vagas para médicos radiologistas para trabalho de 12 horas por semana, e remuneração de R$ 4.595,02.

Para outros profissionais, que irão atuar por 40 horas semanais, será oferecida uma vaga para cada categoria: fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo clínico, nutricionista, farmacêutico generalista e bioquímico (farmacêutico bioquímico ou generalista, ou biomédico). O salário básico é de R$ 3.464,43. São seis contratações para enfermeiros, com a mesma carga horária e salário inicial.

Para os fisioterapeutas respiratórios estão sendo oferecidas quatro vagas, para trabalho de 30 horas por semana e vencimento de R$ 3.845,24.

Para os técnicos de enfermagem são 27 contratações, com carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 1.755,96.

Com vencimento de R$ 1.700,03 são oferecidas uma vaga para técnico de Farmácia, uma para técnico de Patologia Clínica – ambas com 40 horas semanais. Com a mesma remuneração, mas com jornada de trabalho de 30 horas por semana, há uma vaga disponível para Técnico de Radiologia. Há ainda uma contratação para auxiliar administrativo, com carga-horária de 40 horas semanais e vencimento básico R$ 1.427,73.