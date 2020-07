A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está contratando profissionais da área de saúde para trabalhar no Hospital de Campanha no Expominas, na região Oeste de Belo Horizonte.

São 275 vagas temporárias para médicos, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos e técnicos em farmácia. Os selecionados terão consulta admissional entre 14 e 16 de julho.

Confira o edital na íntegra no site da Fhemig.

Inaugurado porém fechado desde abril, o Hospital de Campanha do Expominas tem capacidade para atender até 768 pacientes diagnosticados com a Covid-19 e está apto para abrir imediatamente com 30% da capacidade, segundo informou o Governo de Minas.