A igreja católica celebra, neste domingo (15), o Dia da Assunção de Nossa Senhora. Em Belo Horizonte, que tem Nossa Senhora da Boa Viagem como padroeira, a data será de homenagens.

Durante todo o domingo, os fiéis terão uma programação especial para festejar o dia no Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia/Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, na região Centro-Sul da capital. O tema que inspira a celebração deste ano é “Maria, modelo de fraternidade”.

Quatro missas estão previstas para ocorrer até o fim do dia: às 11h, 15h, 18h e 20h. No início da noite, às 19h, haverá uma benção aos motoristas. Além das cerimônias eucarísticas em louvor à padroeira, a igreja também fará um “tropeiro da Boa Viagem”, que será servido no sistema drive-thru, das 11h às 13h, no adro da paróquia. O valor individual é de R$ 35.

Segundo a Arquidiocese de BH, o evento tem como objetivo resgatar a história e a importância do complexo monumental da Boa Viagem, marco zero de Belo Horizonte e ponto decisivo da formação da Capital, bem como a relação com a criação da gastronomia mineira. Confira a programação completa aqui.

História

A Igreja Católica celebra, no dia 15 de agosto, a Assunção de Nossa Senhora, uma tradição oficializada em 1950. Desde seus primórdios, a Igreja crê que Maria, recompensada por suas virtudes, recebeu de Deus a graça de elevar-se aos céus de corpo e espírito. Essa verdade da fé tornou-se dogma a partir de documento publicado pelo Papa Pio XII.

No mundo todo, o dia é marcado por muitas festas dedicadas a diferentes títulos marianos. Em Belo Horizonte, Maria é celebrada a partir do título de Nossa Senhora da Boa Viagem – a padroeira da capital.

Uma história que começa há mais de 300 anos, quando uma pequena imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, vinda de Portugal, motiva a construção de uma singela capela para abrigá-la, dando origem ao povoado Arraial Curral Del Rey, que precedeu a construção de Belo Horizonte, primeira cidade planejada do país.

Hoje, onde foi construída essa pequena capela, está o Santuário Arquidiocesano da Adoração Perpétua – Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, marco zero da capital mineira.

Inauguração da Estação da Piedade

Todo dia 15 de agosto, a arquidiocese também realiza a Peregrinação da Juventude ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, no alto da Serra da Piedade. Este ano, a celebração teve início às 8h, com uma missa presidida pelo arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo.

A peregrinação também marcou a inauguração da Estação da Locomotiva da Piedade, no percurso que leva ao ponto mais alto do santuário.

Em anos anteriores, aproximadamente 10 mil jovens participavam da romaria. Em 2020, em função da pandemia de Covid-19, a peregrinação não pôde ser realizada. Agora, os jovens puderam voltar ao santuário da Padroeira de Minas, seguindo protocolos e medidas de prevenção. No local, a programação segue até às 11h30 deste domingo.

